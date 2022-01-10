Meta’dan Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına 'şifrenizi değiştirin' uyarısı

Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta’dan kullanıcılara uyarı geldi. Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve WhatsApp’ta internet üzerinden dolandırıcılık saldırılarının arttığı açıklandı. Çatı şirket Meta tarafından yapılan açıklamada, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyarırken, şifrelerini değişmeleri gerektiğini söyledi.

Kimlik hırsızlığına karşı savunmasız

NTV'nin haber ine göre Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta şirketi platformu kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken, şirket, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtı.

Davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "E-dolandırıcılık, milyonlarca İnternet kullanıcısı için önemli bir tehdittir” derken, "Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor” diye konuştu.

Romero, "Yönlendirilen web sitesi bir aldatmaca, sahtedir ve sitenin sahte içeriği, kurbanın şifre veya e-posta adresi gibi hassas bilgileri girmeye ikna etmek için tasarlanmıştır. Saldırının arkasındaki kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmak ve zararlı davranışlarını durdurmak için gerekeni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başka web sitelerinin giriş bilgilerini girmeyin"