"Mesut'un kararına saygı duymalıyız"

Almanya milli takımının çalıştırıcısı Joachim Löw, Mesut Özil'in milli takımı bırakma kararını değerlendirdi.

De Marke'nin haberine göre, 58 yaşındaki teknik adam, Mesut'un milli takımı bırakma kararına üzüldüğünü ancak buna saygı duymaları gerektiğini söyledi. Löw, Mesut'un bu konuyu abarttığını ve takım içinde ırkçılığa dair herhangi bir şey yaşanmadığını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, "Mesut beni aramadı, onun yerine menajeriyle konuştum. Ona birçok kez ulaşmaya çalıştım fakat bugüne dek konuşamadık. Milli takımı bırakma kararından ötürü üzgünüz ama buna saygı duymalıyız. Yine de konu ırkçılığı gelince biraz fazla tepki gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü takımımızın içinde ırkçılığa dair hiçbir şey yaşanmadı" dedi.

Alman çalıştırıcı, Dünya Kupası'ndaki şok elenmenin kendisine ve ekibine ağır bir darbe vurduğunu da sözlerine ekledi ve şöyle dedi:

"Dünya Kupası'ndaki sonuç bizim için çok ağırdı. İlk günler hayal kırıklığı ve öfkeyle geçti. Ancak şu an Rusya'daki kötü sonuçları telafi etmek için gereken motivasyon, enerji ve gücü kendimde görüyorum. 2014'ten sonra heyecan kaybı yaşadık, oyunu çok yavaş oynadık. Tek bir oyuncunun hatası değildi, ancak bazı oyuncular daha iyi performans sergileyebilirdi"