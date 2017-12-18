MESUT YILMAZ'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz cami bahçesinde taziyeleri kabul ediyor. Törene siyaset, iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katılıyor. Yavuz Yılmaz, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

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