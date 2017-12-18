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MESUT YILMAZ'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor

18 Aralık 2017 15:33

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz cami bahçesinde taziyeleri kabul ediyor. Törene siyaset, iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katılıyor. Yavuz Yılmaz, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Camiden detay
-Saf tutanlar
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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