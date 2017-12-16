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 Mesut Yılmaz'ın oğlu evinde ölü bulundu (5)

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz'daki evinde ölü bulundu

16 Aralık 2017 16:15

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz\'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz\'ın intihar ettiği öne sürülüyor.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz\'ın, Beykoz Konakları\'ndaki evinde yatağında başından vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre sabah saatlerinde eve gelen hizmetli kendi anahtarıyla eve girdi. Yılmaz\'ı yatağında vurulmuş halde gören hizmetli polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri üzerine  Yavuz Yılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. 
Polis diğer ihtimallere karşı kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 

MESUT YILMAZ ABD\'DEN DÖNÜYOR

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın olay sırada ABD\'deydi. Acı haber alan Yılmaz Türkiye\'ye dönüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Yavuz Yılmaz\'ın vefat haberini saat 09.00\'da aldıklarını belirtti. TBMM\'de konuşan Soylu, \"Olayla ilgili, arkadaşlarımızın olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor. Yılmaz ailesi ve özellikle Mesut Yılmaz\'ı sevenlere başsağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin.\" dedi. 
Haberi alan Yılmaz ailesinin dostları da Beykoz\'daki eve geldi. 

(FOTOĞRAF)
 

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