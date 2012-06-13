Mesut Yılmaz'ın anne acısı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın annesi Güzide Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

87 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz için Teşvikiye Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze namazı öncesi cami bahçesinde kurulan bölümde Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz, büyük oğlu Yavuz Yılmaz, küçük oğlu Hasan Yılmaz, Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz ile eşi Claudia Yılmaz taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Galatasaray Kulübü yöneticisi Abdürrahim Albayrak, eski bakanlar Hüsamettin Özkan, Güneş Taner, Bahattin Şeker, Yaşar Okuyan, eski milletvekili İlhan Kesici, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy da katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yılmaz’ın tabutu omuzlara alınarak cami bahçesinde bekleyen cenaze aracına götürüldü. Güzide Yılmaz’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’nda götürüldü.

‘Anne baba acıları unutulmaz. derin acı bırakır’

Bu arada cenazeye katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı "Allah rahmet etsin. Tabii annelerin yeri bambaşka. Bizim toplumsal değerlerimizin içinde de anneyle alakalı değer yargılarımız çok güçlü. Anne, karnında taşımış büyütmüş. Gani gani rahmet diliyorum Allah’tan geride kalanlara da başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin" diye konuştu. Hüsamettin Özkan ise "Allah rahmet eylesin. Sayın Başbakanımızın ve Turgut Bey’in annesi. Çok yakın dostlarımızdır birlikte uzun süre çalıştık. Anne baba acıları unutulmaz. Derin acı bırakır. Allah sabırlar versin. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin de başı sağolsun" dedi.

‘Muhterem bir hanımefendiydi’

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan da "Allah rahmet eylesin tabii. Sayın Yılmaz başta olmak üzere Yılmaz ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Güzide hanımla 25 seneden fazla bir zaman önce tanışmıştık ve birçok defalar da yine sohbet ettik. İyi bir insandı. Allah rahmet etsin. Hayırsever bir özelliği vardı. İnsanlara yardım etme çabası içindeydi. Uzunca bir müddet de rahatsızmış benim haberim yoktu. Üzüldük. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Eski Milletvekili İlhan Kesici de "Allah geride kalanlara hayırlı ömürler nasip etsin. Yakından tanıma şerefine nail olduğum muhterem bir hanımefendiydi. Allah cümle geçmişlerine rahmet eylesin" şeklinde konuştu.