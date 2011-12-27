Mesut Yılmaz: Yanlış anlaşıldı

T24 -

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:"Konu tamamen bir yanlış anlamadan kaynaklanmaktadır. Sayın Enver Aysever ile yaptığım bir telefon görüşmesinde devlet sırrı kavramının hangi hallerde geçerli olduğu sorusu üzerine bunun münhasıran dış politika konularıyla ilgili olduğu, örneğin 90’li yıllarda Ege sahillerimizde meydana gelen orman yangınlarının Yunan gizli servisiyle ilişkili olduğuna ilişkin değerlendirmelerin, bu bilgiler kanıtlanmadıkça yayınlanmasının dış politikamız açısından sakıncalı olacağı ifade edilmiştir. Anlaşılacağı gibi olay Yunanistan’daki değil Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgilidir.Bu kapsamda örtülü ödenek konusu hiç söz konusu olmamıştır. Esasen haberin başlığıyla içeriği karşılaştırıldığında da bu açıkça görülmektedir.Yanlış değerlendirmelere mahal vermemek için bu hususu kamuoyunun bilgisine sunarım."