Mesut Yılmaz: AKP birinci olur, oyu azalır

Rize bağımsız Milletvekili eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, seçmen iradesini saptıracak çeşitli faaliyetler yapıldığını öne sürerek, ülkenin büyük bir kesiminde seçmen iradesinin serbest tezahür edeceğine emin olmadığını söyledi. Yılmaz, “AKP'nin bu seçimlerde yine birinci parti çıkacağını düşünüyorum. Ama geçen seçimde aldığı neticenin çok altında bir netice alacağını tahmin ediyorum'' dedi.





Anavatan Partisi Belediye Başkan adayı Kenan Bıyık'a destek vermek amacıyla memleketi Rize'ye gelen Mesut Yılmaz, esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlara kırmızı gül dağıtan Yılmaz, kefil olduğunu söylediği Kenan Bıyık'a oy istedi. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Yılmaz'a bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Şaban Bakır, ``Başbakanlığın döneminde kimse gelip aday göstermedi. Seni seviyoruz. Sevgini kaybetme'' derken bir diğeri de, ``Ülkeyi sattınız'' diye bağırdı. Kısa süreli gerginliğin ardından bu kişi partililer tarafından uzaklaştırıldı.



Yerel seçimleri değerlendiren Yılmaz, ekonomik kriz yaşanan bu dönemde iktidar ve muhalefet liderlerinin seçim kampanyasını sadece birbirleriyle atışarak geçirmelerini yadırgadığını kaydederek, ``Şu anda seçimlerin yerel seçim havasında yürütülmesinin yanı sıra, iktidarı ve muhalefeti ile ülkenin bu ekonomik krizden en az zararla çıkabilmesi için ortak arayışa ihtiyaç var. Ama siyasi partiler bu havadan uzak gözüküyor'' diye konuştu.



Türkiye'nin büyük bir kesiminde seçmen iradesinin serbest tezahür edeceğine emin olmadığını da söyleyen Yılmaz şöyle konuştu:



``Seçmen iradesini saptıracak çeşitli faaliyetler var. İktidar partisinin devlet imkanlarını lehine kullandığı şeklinde çok ciddi iddialar var. Ekonomik krizin henüz vatandaşın günlük yaşamına tam olarak yansımadığı gerçeği var. Herhalde seçmen iradesi hür olarak tecelli etmeyecektir. Ben AKP'nin bu seçimlerde yine birinci parti çıkacağını düşünüyorum. Ama geçen seçimde aldığı neticenin çok altında bir netice alacağını tahmin ediyorum.''

