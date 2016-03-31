Mesut Yar, 'Burada Laf Çok'a hangi kanalda devam edecek?

Mesut Yar, CNN Türk'te son verilen 'Burada Laf Çok' programıyla ilgili, "Son programımızda yayın hayatımıza Kanal D'de devam edeceğiz diye söylemiştim ama Star TV'ye de boş değilim" dedi.

360 TV'de açıklamalarda bulunan Mesut Yar, "Burada Laf Çok" programının yayın hayatına Cnn Türk'de veda etmesinden sonra nerede devam edeceği ile ilgili soruya, "Bir haber kanalında ne kadar yapılabiliyorsa o kadar iyi yaptık programı. 6 sezondur devam eden program bitti ama son programımızda Kanal D'de devam edeceğimizi açıkladım. Star TV'nin de bu konuda yaklaşımı var. Star TV'ye de boş değilim" dedi.

"Beceremeyen oyuncu olmasın"

Televizyon yayınlarını "Televizyon Hastası" adlı gazete köşesinde yorumlayan Mesut Yar, ekran için yapılan işlerle ilgili de şöyle konuştu: "Ben de bazı sinema filmlerinde ve dizilerinde rol alıyorum. 12 saniyede beyaz perde beni sevdi. Oyunculuğu beceremeyen oyuncu olmasın. Önümüzdeki yıl bir çok oyuncu Meryem Uzerli'nin durumuna düşecek. En sevdiğim dizi 'Hayat Şarkısı'. Hande Doğandemir ve Serkan Çayoğlu'nun 'Hayatımın Aşkı' dizisi çok tutacak".