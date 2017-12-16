Mesut ve Berna Yılmaz çifti Türkiye'ye geldi; oğullarının ölüm haberini iş adamı Abdurrahim Albayrak verdi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, sabah 09.00 sıralarında Beykoz Konakları'ndaki evinde, ölü bulundu. ABD’de bulunan Mesut ve Berna Yılmaz’ı taşıyan THY uçağı akşam saatlerinde İstanbul'a indi. Yılmaz ve eşini iş adamı Abdurrahim Albayrak ve bazı yakın dostları karşıladı.

Kalp rahatsızlığı tedavisinden dönen Berna Yılmaz ve Mesut Yılmaz’ın durumdan şüphelenmemesi için amca Turgut Yılmaz havalimanına gitmedi.

Türkiye’ye gelinceye dek oğullarının ölüm haberi verilmeyen ve oğullarının daha önceki rahatsızlığına bağlı olarak tekrar rahatsızlandığı ve hastanede olduğu söylenen Yılmaz çiftine acı haberi de Albayrak Başınız sağ olsun' diyerek verdi.

Yılmaz’ı almak için özel bir araç uçağın yanına kadar yanaştı. Yılmaz’ın gazetecileri görmemesi ve diğer yolcularla karşılaşmaması için çıkışı, VIP veya CIP salonlarından yapılmadı. Yılmaz ve eşi THY teknik bölümünün bulunduğu B kapısından çıkış yaptı ve oğulları Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin kaldırıldığı Şişli'deki özel hastaneye geldi. Yılmaz çifti beraberindekilerle birlikte hastaneye girdi.

THY’nin Los Angeles İstanbul seferini yapan TK10 uçuş numaralı Boeing 777 tipi uçağının internet hizmeti, Yılmazlar'ın Yavuz Yılmaz'ın ölümünden haberdar olmaması için kapatılmıştı.

“Yavuz Yılmaz kısmi felç geçirmişti”

Tarifeli uçakla ABD’den Türkiye dönen Mesut Yılmaz ve eşinin yanında 2 yakını da bulunuyor. Yılmaz çiftinin ABD’ye Berna Yılmaz’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle gittikleri öğrenildi. Yavuz Yılmaz’ın geçen ay kısmi felç geçirdiği iddia edildi.



Uçakta internetin kapatıldığı, pilotların uyarıldığı belirtildi. İstanbul’daki yakınlarının Yılmaz çiftini arayıp Yavuz Yılmaz’ın rahatsız olduğunu söyledikleri bildirildi.

Otopsi işlemleri tamamlandı

Yavuz Yılmaz'ın babasının tabancasıyla intihar ettiği belirlendi. Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili olarak şoförü, koruması ve evde çalışanlardan oluşan 4 kişinin ifadesi alındı. Öte yandan çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Yavuz Yılmaz’ın babası Mesut Yılmaz’a ait Smith Wesson marka tabanca ile intihar ettiğini belirledi.

Yavuz Yılmaz’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. İşadamı Abdurrahim Albayrak otopsi ve cenazeyle ilgili evrakları teslim aldı.

Korumalar: Kapıyı çilingirle açtık

Mesut Yılmaz'ın bugün hayatını kaybeden oğlunun korumaları, verdiği ilk ifadede "Sabah çilingirle girdik, silahı başucunda bulduk" dediler. Korumalar, dün akşam saatlerinde Yılmaz'ı eve bıraktıklarını sabah saatlerinde de dışarı çıkmak için tekrar eve geldiklerini söylerken, "Kapıyı çalmamıza rağmen açmadı. Bunun üzerine kendisine telefonla ulaşmaya çalıştık. Ancak telefonu da açmayınca şüphelenip çilingir çağırdık. Çilingir kapıyı açtığında kendisini şakağından vurulmuş halde bulduk. Silah başucundaydı" dediler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri üzerine Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis diğer ihtimallere karşı kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalışanları bir gün önceden izne göndermiş

Mehmet Yavuz Yılmaz'ın evde çalışanları bir gün önce izne gönderdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yapmış olduğu ilk incelemelere göre Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ayakta sağ taraftan sıkılan kurşunla intihar ettiği öğrenildi.

Cenaze programı belli oldu

Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin Pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı telefonla arayarak, oğlunun vefatına ilişkin taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz arasındaki telefon görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Buna göre Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti. Erdoğan, bu acılı günlerinde yanlarında olduğunu ifade ettiği Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu.

“Nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum”

İş adamı Abdurrahim Albayrak Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Albayrak, "Hiçbir şey belli değil daha arkadaşlar. Üzüntümüz, acımız çok büyük ama maalesef ne Mesut Yılmaz Bey'in Berna Hanım'ın haberi yok bu olaydan. Çünkü Amerika'ya tedavi için gitmişlerdi ve normalde bu akşama geleceklerdi. Sabah olay olduğunda uçaktalardı" dedi.

"Şuan uçaktalar, haberleri yok" diyen Albayrak, "Ben de birazdan çıkıp, uçaktan beyfendiyi alacağız. Zaten uçakta internetleri kapattırdık ki kimse bilgi veremesin onlara. 19.30 gibi uçak iner ama nasıl söyleyeceğiz, nasıl yapacağız Allah bilir. Nasıl söylenir, ne yapılır bilemiyorum. Acımız çok büyük. Saati de belli değil. Onun için onunla ilgili Mesut Bey Türkiye'ye gelmedikten sonra bir şey söyleyemeyiz. Üzüntümüz, acımız büyüktür" şeklinde konuştu.



Basın mensuplarının intihar iddialarına ilişkin soru sormaları üzerine Albayrak, "Böyle bir ölüm Allah kimsenin başına vermesin. Sabahtan beri ilk önce savcı geldi. Beykoz Devlet Hastanesine indik, şimdi Adli Tıp'a geldik. Böyle bir acıyı tarif edemiyorum" dedi.

Eski başbakanın oğlu Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştı. Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.