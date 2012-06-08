Mesut takım arkadaşı Ronaldo'yu anlattı

Alman milli takım oyuncu Mesut Özil, iki yıldır Real Madrid'te birlikte top koşturduğu tarım arkadaşı Ronaldo'yu anlattı.

Euro 2012'de yarın karşı karşıya gelecek Almanya-Portekiz maçı öncesi Alman mili takım oyuncusu Mesut Özil, İspanya'nın Real Madrid takımında birlikte top koşturduğu Portekizli Cristiano Ronaldo'yla ilgili düşüncelerini Die Welt gazetesi için kaleme aldı.

'Bana çok yardımcı oldu'

"İki yıl önce Madrid'e gittiğimde, baştan beri benimle yakından ilgilenen Cristiano Ronaldo'nun muhteşem kişiliğini tanıma fırsatı buldum" diyen Mesut Özil, "Ronaldo'nun bana olan ilgisi yapmacık değildi, kalpten gelen bir yakınlıktı. Bu durum benim Real Madrid'e daha kolay adapte olmamı sağladı. O zamanlar Ronaldo dünyanın en çok kazanan futbolcusuydu, buna rağmen mütevazılığıyle ön plana çıktı" dedi.

Ronaldo'nun egoist olmadığını belirten Mesut Özil, takım ruhuyla hareket eden Portekizli yıldızın, yaptıklarıyla her zaman örnek olduğunu söyledi.

'Antreman sonrası tek başına çalışır'

Real Madrid'te iki yıldır zamanının büyük bir kısmını Ronaldo'yla birlikte geçirdiğini dile getiren Mesut Özil, "Futbolcu olarak çok hırslı biri. Antremandaki her maçı bile kazanmak ister. Antreman bittikten sonra bile kendi başına serbet atış ve penaltı çalışması yaparak kendine olana güveni tazeler" şeklinde konuştu.

'Özel hayatıyla ilgili yazılanlar doğru değil'

Cristiano Ronaldo'nun özel hayatı üzerine yazılanların çoğunun doğru olmadığını savunan Alman milli takım oyuncu Özil, "Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki, gördüğüm en profesyonel futbolculardan biri. Zamanın büyük bir kısmını spor yaparak ve fitness yaparak geçirir" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun antremanlarda en şakacı futbolcuların başında geldiğini söyleyen Mesut Özil, boş vakitlerini ise genellikle Sergio Ramos, Karim Benzema ve Sami Kheidira ile geçirdiğini belirtti.