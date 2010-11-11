-MESUT ÖZİL'Lİ ''FIFA 2011'' SATIŞ REKORLARI KIRIYOR ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Futbol oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi olan FIFA serisinin 2011 versiyonu Almanya'da, Real Madrid'in Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil'in fotoğraflarıyla satış rekorları kırıyor. Avrupa ve Asya ülkelerinde 1 Ekim'den bu yana satışta olan FIFA 2011 oyunu Almanya'da büyük ilgi görürken, oyunun kapak ve reklam posterlerinde Mesut Özil yer alıyor. Alman gençlerin büyük ilgi gösterdiği oyunun Playstation 3 versiyonu ülkedeki teknoloji marketleri ve alışveriş merkezlerinde 55 avrodan satışa sunuluyor. Yeni özellikleri ile dikkat çeken oyunda kaleciler ile birlikte 22 futbolcu da kontrol edilebiliyor. ''360° Fight for Possession'' özelliğiyle pozisyonlarda hareket özgürlüğü sağlayan oyun ayrıca ''Pro Passing'' özelliğiyle de oyuncuların kumanda üzerindeki hakimiyeti arttırılarak isabet oranı yüksek paslar vermeleri sağlanıyor. Playstation'ın yanı sıra Xbox 360, Wii, PC, Nintendo DS, PSP ve mobil cihazlarda da oynanabilecek oyunun 18 ayrı dil seçeneği bulunuyor. ''Electronic Arts (EA) Sports Online'' platformunda takım kurup gerçek kişilere karşı internet üzerinden oyun oynayanların sayısının 11 milyonu geçerken, bu sayı her geçen gün artıyor. EA'nın Almanya ofisi, FIFA 11'in piyasaya çıktığı ilk hafta ulaşılan satış rakamının aynı hafta içinde Bundesliga maçlarını statta izleyen seyircilerden daha fazla olduğunu vurguladı. Öte yandan İnteraktif Oyun Yazılım Birliği (BUI) de FIFA 11 oyununun Almanya'da Xbox 360 konsolü ile ilk 2 günde 100 binin üzerine çıkan satış rakamı nedeniyle ''altın'', Playstation 3 konsolü için de 200 binin üzerindeki satışından dolayı da ''platin'' ödülü verilmesini kararlaştırdı. FIFA 2011 piyasaya çıktığı ilk iki günde tüm dünya çapında toplam 2.6 milyon satış adetine ulaşarak, tüm zamanların en çok satan spor oyunu ünvanını yakalamış, oyunun üreticisi olan EA şirketi de 48 saat içinde 150 milyon dolardan fazla gelirle rekora imza atmıştı. Türkiye'de Real Madrid'li Kaka'nın kapak yüzüyle piyasa çıkan FIFA 2011'in Playstation 3 versiyonu 127 milyon liradan satışa sunuluyor.