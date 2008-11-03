Mesut Özil'e yoğun ilgi



Almanya'da Bundesliga'nın güçlü takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Türk asıllı futbolcu 19 yaşındaki Mesut Özil bir alış veriş mağazasının düzenlediği imza gününe katıldı. Mesut Özil'e takım arkadaşı Sebastian Boenisch'te eşlik etti.



Özil ile Boenisch'in imza gününe Werder Bremenli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yıldız futbolcuları görmek ve imza almak isteyen Werder Bremenli taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özil ile Boenisch hayranlarına yaklaşık 2 saat süren imzalı resim dağıttı.



Son haftalarda sergilediği futbolla isminden sıkı sık söz ettiren, ayın futbolcusu seçilen Mesut Özil'e Türk futbol severlerde ilgi gösterdi. Genç futbolcudan imzalı resim alan Türkler onunla bol bol da resim çektirdi. Werderli taraftarlarla sohbet eden Mesut Özil, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını söyledi. Werder Bremen'i sevdiğini ve mutlu olduğunu anlatan Özil, "Tek amacım takımıma faydalı olmak. Takımla çok iyi uyum içindeyim ve herkesin desteğini görüyorum. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağım" dedi.



