Mesut Özil'e yapılan ırkçı saldırılara Alman İçişleri Bakanı'ndan tepki geldi

Alman milli takımı futbolcusu Mesut Özil'e Twitter üzerinden yapılan "ırkçı" saldırılara Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich "iğrenç" kelimesiyle tepki gösterdi.

Alman Milli Takım futbolcusu Mesut Özil'in Türk kökeni nedeniyle sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden saldırıya uğramasına sert tepki gösteren Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, EURO 2012'de bazı Alman taraftarların ırkçı sloganlarının da kendisini utandırdığını söyledi.

Alman gazetesi Neuen Osnabrücker Zeitung'a konuşan İçişleri Bakanı Friedrich, Mesut Özil'e internet üzerinden yapılan ırkçı saldırıları "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Alman mili futbolcu Mesut Özil'e Twitter üzerinden saldırıların "buz dağının görünen kısmı" olduğunu belirten İçişleri Bakanı Friedrich, Özil'in babası Mustafa Özil'in bu konuda dava açmasını doğru bulduğunu söyledi. Friedrich, "Zanlılar internette arkalarında ipucu bırakma olasılığı bulunuyor. Ancak mevcut internet dataları buna pek imkan vermiyor" dedi.



'Irkçı sloganlar beni utandırdı'



Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Almanya-Danimarka maçında bazı Alman taraftarların attığı sloganları da kendisini utandırdığını belirtti.



'Kağıt parçası kökenini değiştirmez'



Almanya’nın UEFA EURO 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Danimarka ile oynadığı maç sırasında milli takımın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil’e yönelik bir Twitter hesabından yayınlanan ırkçı tweet’ler tepkilere neden olmuştu. Konuyu, Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild de manşetten okuyucularına duyurmuştu.

Geçtiğimiz pazar günü oynanan maç sırasında kişisel bir hesaptan “Özil kesinlikle Alman değildir. Bir kağıt parçası, kökenini değiştirmez” ifadesi paylaşılmıştı. Söz konusu hesap kısa süre içinde yüzlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanmıştı.



'Safkan Almanlar' oynamalı



‘Alman Milli Takımı’nda sadece Alman adını taşıyan ‘safkan Alman’ oyuncuların yer alması’ gerektiği mesajının da yayınlandığı hesap, yapılan şikayetler üzerine ertesi gün kapatırılmıştı.