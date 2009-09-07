Mesut Özil'e övgü yağmuru sürüyor

Almanya Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı hazırlık maçında çok iyi bir performans sergileyen ve bir de gol atan Türk kökenli oyuncu Mesut Özil'e Alman gazeteleri övgüler yağdırmaya devam ediyor.

“Berliner Kurier” gazetesi, “Bremenli oyuncu beyaz bir Brezilyalı gibi büyülüyor - Samba do BrÖzil” başlığıyla verdiği haberde, sahada yaptığı hareketlerle Brezilyalı oyuncuları andırdığını belirttiği Mesut'un, gelecek “Samba dansını” çarşamba günü Azerbaycan'a karşı yapacağını yazdı.



Bild gazetesi ise Mesut Özil'in soyadının ilk harfinden esinlenerek, 'Öh, ne kadar güzel - Özil Almanya'yı büyüledi” başlığıyla verdiği haberde, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, Mesut ile ilgili, “Gelecek onun” şeklinde yorum yaptığını, milli takımın forvet oyuncusu Mario Gomez'in de “Almanya'nın uzun zamandan bu yana böyle bir oyuncusu olmadı” diye konuştuğunu bildirdi.



BECKENBAUER: “BU ÇOCUK FUTBOL OYNUYOR”



Golcü oyuncu Lukas Podolski de Mesut için, “Performansını golle taçlandırdı” derken, eski tanınmış futbolcu Franz Beckenbauer ise “Özil'in pozisyonlar karşısında büyük bir içgüdüsü var. Gol tehlikeleri de yaratıyor. Bu çocuk futbol oynuyor” şeklinde görüş belirtti.



Mesut ise mütevazı davranarak, “Takım beni sahada güçlendirdiği için bu performansı sergileyebildim. Michael Ballack ya da Lahm, Klose ve Gomez gibi oyuncuların beni takdir etmeleri bana güç veriyor” diye konuştu.



“PİYASA DEĞERİNİ BİR ANDA 20 MİLYON AVRO'YA ÇIKARTTI”



“B.Z” gazetesi de Özil'in soyadının ilk harfinden esinlenerek, “Ölala” başlığıyla verdiği haberde, Mesut'un topla harika hareketler yapabildiğini ifade etti, piyasa değerini bir anda 20 milyon Avro'ya çıkarttığı yorumunu yaptı.

Haberde, Löw'ün de Mesut'un çok iyi ataklar yaptığını, biraz geriye dönmeyi öğrenmesi gerektiğini, ancak mükemmel bir oyun çıkarttığını söylediği kaydedildi.

“Frankfurter Rundschau” gazetesi ise Mesut'un, izleyenleri ikna etmek için tek bir maç oynamasının yeterli olduğunu yazdı.

Alman Milli Takım Kaptanı Michael Ballack, bu gazeteye yaptığı açıklamada, Mesut'un çok formda bulunduğunu, bir oyuncunun bunu hemen fark edebileceğini belirterek, Mesut'un sürekli top almaya hazır olduğunu ve oyun şeklinin takıma yaradığını söyledi.



“Die Welt” gazetesi, “Özil zevki geri getirdi” başlığıyla verdiği haberde, Mesut'un yaratıcı oyunuyla eski efsanevi oyuncuları hatırlattığı yorumunu yaptı.

Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un da “Mesut, bir kez daha ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi” şeklinde konuştuğu ifade edildi.