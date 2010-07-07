-MESUT ÖZİL ''YAŞLANDI'' BERLİN (A.A) - 07.07.2010 - Alman Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in rol aldığı Nike firmasının reklam filminde, yıldız futbolcunun 2050 yılında emekli olmuş ve yaşlanmış hali gösteriliyor. ''Episode 3'' adlı 2 dakika 30 saniyelik reklam filmi, internette ve bazı Alman televizyon kanallarında gösterime girdi. Haberi veren B.Z gazetesi, Mesut'un makyajla yaşlı bir dede gibi gösterildiğini belirterek, ''Umarız bugün İspanyolları da sahada böyle yaşlı gösterir'' şeklinde ifadeye yer verildi. Mesut da, böyle bir reklam filminde oynamaktan gurur duyduğunu dile getirerek, ''Gelecekte nasıl görüneceğimi merak ediyordum'' diye konuştu.