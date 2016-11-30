Mesut Özil ve Di Maria dönüyor mu?

Arsenal ile 2018'de sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'in Real Madrid'e geri dönmek istediği ileri sürüldü.

İspanyol basını, Angel Di Maria ile Mesut Özil'in yeniden takıma dönebileceğini başkan Florentino Perez'in transferlere sıcak baktığını yazdı



Mesut Özil, Real Madrid'te 2010-2013 yılları arasında forma giydi ve 47 milyon Euro'ya Arsenal'e transfer oldu.

Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria ise 2010-2014 yılları arasında Real Madrid'te oynadı ve sonrasında Manchester United forması giydi. Son olarak 2015'te PSG'ye transferi gerçekleşti.