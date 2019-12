Mesut Özil uyarısı

Werder Bremen Menajeri Klaus Allofs, Almanya ile Türkiye arasında kararsız kalan Mesut Özil konusunda Almanya Futbol Federasyonu'nun adeta 'uyuduğunu' söyledi.







Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından SV Werder Bremen'de, menajer Klaus Allofs, takımda oynayan genç yetenek Mesut Özil'e yeterli ilgiyi göstermediği gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu'nu (DFB) eleştirdi.



Bild gazetesi, Klaus Allofs'un, Alman mı, yoksa Türk Milli Takımı için mi oynayacağına henüz karar veremeyen Mesut Özil konusunda DFB'nin adeta ''uyuduğunu'' savunarak, ''Biz DFB'ye Türkiye'nin Mesut için çaba harcadığını söyledik. O zamana dek DFB'nin fazla bir çabası yoktu. Oliver Bierhoff'u aradım. Bunun üzerine harekete geçildi'' diye konuştuğunu yazdı.



Allofs, Mesut'a, kendisiyle ilgilenildiği yönünde bir bilgi verilmesi gerektiğini dile getirdi.



SV Werder Bremen Teknik Direktörü Thomas Schaaf ise Mesut'un, istediği her zaman her konuda kendisine danışabileceğini bildiğini söyledi.



Mesut'un takım arkadaşı ve Almanya Milli Takımı oyuncusu Per Mertesacker de Mesut'un kendisini nerede, evinde hissettiği konusunda kendisinin karar vermesi gerektiğini belirterek, ''Almanya için oynamanın nasıl bir duygu olduğunu kendisine anlatmama gerek yok'' diye konuştu.



Haberde, Mesut'un Belek'teki hazırlık kampında bu konuda konuşmayacağını söylediği kaydedildi.