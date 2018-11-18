"Mesut Özil, Türkiye'de oynayabilir"

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun kariyer planlamasını ve Alman Futbol Federasyonu'yla yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fanatik'in haberine göre, Mesut'un kariyer planlamasıyla ilgili konuşan Söğüt, "Şartlar oluşursa bir gün tabii ki Türkiye’de futbol oynamaktan zevk alır" değerlendirmesini yaptı.

Mesut Özil'in kariyer planlaması

Özil'in Arsenal ile 2021’e kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Söğüt, "Sonrasında ne olacağını zaman gösterecek; çünkü klişe olacak ama gerçekten futbolda ne zaman ne olacağı hiç belli değil. Türkiye’ye gelir mi diye sorarsanız cevabım kısa ve net: Neden olmasın! Mesut’un Türkiye’ye olan sevgisini anlatmama gerek yok. Şartlar oluşursa bir gün tabii ki Türkiye’de futbol oynamaktan zevk alır, ancak şu an için böyle bir planlamamız bulunmuyor" dedi.

Almanya Futbol Federasyonu krizi

Özil'in sorumluluk sahibi bir insan olduğunu söyleyen Söğüt, "Hayatında verdiği kararların ne anlama geleceğini çok iyi tartabilen ve buna göre kararlar alabilen bir futbolcu. Vermiş olduğu bu kararda da, benim kararına etki edecek bir yönlendirmem kesinlikle söz konusu olmamıştır. Biz, Mesut’un vermiş olduğu karara saygı duyduk ve kendisine bu anlamda gerekli desteği verdik. Ancak benim şahsi görüşüm şu: Dünya üzerinde hiç kimse, ne Mesut’un ne de başka bir Türk vatandaşının, ne zaman Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşeceğine karışamaz. Kimin Cumhurbaşkanı olduğundan bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni en üst makamda temsil eden kişi ile aslen Türk vatandaşı olan birisinin görüşmesi kadar doğal hiçbir şey yoktur" açıklamasında bulundu.