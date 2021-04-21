Mesut Özil: Sadece bir Süper Lig var

İngiliz kulüplerinin Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı almasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'den paylaşım geldi.

Mesut, sosyal medya mecrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig logosunu paylaşarak "Sadece bir Süper Lig var" diye yazdı.

Özil, dün yaptığı paylaşımda ise "Çocuklar herhangi bir Süper Lig'i değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyürler. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez gerçekleşmeleridir. Tüm futbol hayranları için anlaşılması gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.