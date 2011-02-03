-MESUT ÖZİL REAL MADRİD'İ FİNALE ÇIKARDI MADRİD (A.A) - 03.02.2011 - Kral Kupası'nda Sevilla'yı eleyerek finale çıkan Real Madrid'de sahanın yıldızı seçilen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, İspanyol basınından büyük övgü aldı. 18 yıldır Kral Kupası'nı kazanamayan Real Madrid'i finale çıkartan isim olarak gösterilen Mesut ile ilgili yapılan yorumlarda, ''En iyinin adı Özil. Özil'in sihiriyle finale. Final yolunu Özil aydınlatıyor'' ifadeleri kullanıldı. AS gazetesi, Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren genç futbolcu için, ''Paslarıyla sahada adeta süzüldü ve dehasını konuşturduğu mükemmel bir golle maçı çözdü'' derken, Madrid takımının son maçlarında sahanın en iyisi olan Mesut'un Sevilla karşısında da bu özelliğini koruduğunu yazdı. Marca gazetesi ise ''Barça karşısındaki final yolunda Real Madrid'de dümeni Alman futbolcu aldı. Eflatun beyazlıların en büyük figürü Özil, olağanüstü bir golle futbolda soğukkanlılığın önemini gösterdi'' değerlendirmesinde bulundu. Kral Kupası'nda son final maçını 7 yıl önce Real Zaragoza'ya karşı oynayan ve 3-2 yenilen Real Madrid'de, Özil'in, Barcelona'ya karşı oynanacak final maçında takımına liderlik edecek isim olması bekleniyor. Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren teknik direktör Jose Mourinho'nun da hemen kupa finali yaşayacak olması, önemli bir detay olarak gösteriliyor. Bu arada 20 Nisan tarihinde Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak Kral Kupası final maçı, şimdiden herkesi heyecanlandırmaya başladı. Kral Kupası final maçından sadece 4 gün önce Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak lig maçında iki takım karşı karşı gelirken, İspanyol futbolu için unutulmayacak bir hafta olacağı ifade ediliyor. 21 yıl aradan sonra ilk kez iki büyük takım Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelirken, bu zamana kadar oynadıkları 5 Kral Kupası finalinin 3'ünü Barcelona 2'sini Real Madrid kazandı. Kral Kupası'nda üstün taraf olan Barcelona 25 kez kupayı kaldırırken, Real Madrid ise 17 kez bu kupayı kazandı.