Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ilk 11 oynayabilir

Fenerbahçe'de Premier Lig takımlarından Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil'in lisansı çıktı. Yıldız oyuncunun, Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıkabileceği belirtildi.

Arsenal takımından bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve her sezon için 3 milyon euro maaş alacak olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil bugün basın önünde 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray derbisinde ilk 11

Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı. Yıldız futbolcu, teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'de bu hafta sonu Çaykur Rizespor'a karşı forma giyebilecek. Özil'in, Galatasaray derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkabileceği belirtildi.

Erol Bulut'un hedefinin Rizespor ve Hatayspor maçlarında kadroya alıp kenarda oturtmak ancak Galatasaray maçında 45 dakika da olsa oynatabilmek olduğu iddia ediliyor. (Sabah)