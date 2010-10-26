-MESUT ÖZİL ''FIFA 2010 ALTIN TOP'' ADAY LİSTESİNDE ZÜRİH (A.A) - 26.10.2010 - ''Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2010 Altın Top'' ödülüne aday isimler açıklandı. Listeye, Almanya'nın Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil de girmeyi başardı. FIFA ile France Football dergisinin ortak organizasyonunda, spor yazarlarının vereceği oylarla belirlenecek yılın futbolcusu adayları arasında, son dünya şampiyonu İspanya Milli Takımından 7 oyuncu bulunuyor. Ödülün son iki sahibi Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun bu yıl da yer aldığı listeye, Almanya'nın Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil de girmeyi başardı. 2007 yılının en iyi futbolcusu Kaka'nın yanı sıra herhangi bir İngiliz futbolcunun kendisine yer bulamadığı 23 kişilik listede şu isimler yer aldı: Xabi Alonso, Iker Casillas, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Carles Puyol, David Villa, Xavi (İspanya) Miroslav Klose, Philipp Lahm, Thomas Müller, Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger (Almanya) Daniel Alves, Julio Cesar, Maicon (Brezilya) Arjen Robben, Wesley Sneijder (Hollanda) Cristiano Ronaldo (Portekiz) Didier Drogba (Fildişi Sahili) Samuel Eto'o (Kamerun) Diego Forlan (Uruguay) Asamoah Gyan (Gana) Lionel Messi (Arjantin)