T24 LogoT24 Logo
Spor

MESUT ÖZİL ''FIFA 2010 ALTIN TOP'' ADAY LİSTESİNDE  ZÜRİH (A.A)

26 Ekim 2010 15:32

-MESUT ÖZİL ''FIFA 2010 ALTIN TOP'' ADAY LİSTESİNDE  ZÜRİH (A.A) - 26.10.2010 - ''Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2010 Altın Top'' ödülüne aday isimler açıklandı. Listeye, Almanya'nın Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil de girmeyi başardı. FIFA ile France Football dergisinin ortak organizasyonunda, spor yazarlarının vereceği oylarla belirlenecek yılın futbolcusu adayları arasında, son dünya şampiyonu İspanya Milli Takımından 7 oyuncu bulunuyor. Ödülün son iki sahibi Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun bu yıl da yer aldığı listeye, Almanya'nın Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil de girmeyi başardı. 2007 yılının en iyi futbolcusu Kaka'nın yanı sıra herhangi bir İngiliz futbolcunun kendisine yer bulamadığı 23 kişilik listede şu isimler yer aldı: Xabi Alonso, Iker Casillas, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Carles Puyol, David Villa, Xavi (İspanya) Miroslav Klose, Philipp Lahm, Thomas Müller, Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger (Almanya) Daniel Alves, Julio Cesar, Maicon (Brezilya) Arjen Robben, Wesley Sneijder (Hollanda)  Cristiano Ronaldo (Portekiz) Didier Drogba (Fildişi Sahili) Samuel Eto'o (Kamerun) Diego Forlan (Uruguay) Asamoah Gyan (Gana) Lionel Messi (Arjantin)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24