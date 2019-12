-MESUT ÖZİL: ''DUALAR BENİ SAKİNLEŞTİRİYOR HAMBURG (A.A) - 02.12.2010 - Real Madrid'in Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Barcelona'ya 5-0 yenilmelerinden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Barcelona'nın bizi katletmesine müsaade ettik. Dünyanın en büyük karşılaşmasıydı. Çok üzgünüm, hem de çok. Karşılaşma öncesi okuduğum dualar beni sakinleştiriyor" dedi. Barcelona yenilgisi ile ilgili olarak Hamburger Morgenpost gazetesine değerlendirmelerde bulunan Mesut, teknik direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşma sonrasında nasıl reaksiyon gösterdiği soruna, "Teknik direktör soyunma odasında bizi teselli etti. Kendimize gelmemizi ve gelecek oyunda zafer ile sonuçlanacak bir cevap ile karşılık vermemiz gerektiğini söyledi" cevabını verdi. Teknik Direktör Mourinho'nun güven verici ve hırslı özelliğinden çok etkilendiğini ifade eden Mesut, "Mourinho nereye giderse ben de oraya gitmek isterim. Onun Real Madrid'de olması büyük bir şans" dedi. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün dünya klasında bir teknik direktör olduğunu ve karşılaşmalara takımı en iyi bir şekilde hazırladığını belirten Mesut, gazetenin Löw mü yoksa Mourinho mu daha iyi? şeklindeki sorusuna ise şu cevabı verdi: "Karşılaştırma yapmak doğru değil. Nasıl her sporcunun farklı yetenekleri varsa; antrenörlerin, teknik direktörlerin de farklı yetenekleri var. Her ikisi de mükemmel teknik direktör". Dünyanın en büyük kulübü Real Madrid'de oynamanın her oyuncunun rüyasında olduğunu ifade eden Mesut, "Real'de isim yapmak ve dünyanın en iyi futbolcusu olarak kendimi yetiştirmek isterim' dedi. Mesut ayrıca, özellikle sağ ayağını kullanmasında ve kafa vuruşlarında kendisinde bazı eksiklikler gördüğünü ve bunu iyileştirebilmek için çok yoğun antrenman yaptığını belirtti. Mesut, gazetenin Alman Milli Marşı'nı neden takımınızla birlikte söylemiyorsunuz? Bunun kökeniz ile bir alakası var mı? şeklindeki sorusuna da "Alman Milli Marşı'nı söylemememin kökenimle bir alakası yok. 5 yaşından beri her oyundan önce dua ediyorum. Her oyunda sağlıklı bir şekilde sahalarda yer aldığım için şükrediyorum, karşılaşmalar başlamadan önce okuduğum dualar beni sakinleştiriyor" cevabını verdi. Gazetenin, örnek futbolcu olarak gördüğü Fransa'nın efsane oyuncusu Zinedine Zidane ile karşılaşmanız nasıldı? şeklindeki sorunu da Mesut, "Çok rahat birisi. İlk karşılaşmamızda onun bambaşka bir insan ve futbolcu olarak benim önümde olduğunu hissettim. Benim için tüm zamanların en tamamlayıcı oyuncusu" şeklinde cevaplandırdı. Gazetenin Alman Milli Takımı ile ilgili hedeflerini sorması üzerine Mesut, "Milli Takım ile Avrupa şampiyonu olmak istiyorum" şeklinde yanıt verdi.