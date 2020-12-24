Mesut Özil'den "Çocukken hangi takımı tutuyordun" sorusuna şaşırtan yanıt!

Arsenal forması giyen Mesut Özil, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. Çocukken Schalke 04'ü tuttuğunu söyleyen Mesut, Rıdvan Dilmen'le birlikte oynamayı hayal ettiğini belirtti.

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Mesut Özil "Birlikte oynamayı hayal ettiğin futbolcu kimdi?" sorusuna esprili şekilde, "Zinedine Zidane... Ama ikimiz de 10 numara pozisyonunda olduğumuz için birlikte oynamak zor olabilirdi" yanıtını verdi. Özil "Dennis Bergkamp, Robert Pires, Rıdvan Dilmen ve Gigi Buffon ile de birlikte oynamak isterdim. Hepsi dışarıda da muhteşem insanlar" diye ekledi.

"Schalke 04'ü tutuyordum"

Özil, "Küçükken hangi takımı tutuyordunuz?" sorusunu ise "Schalke 04" şeklinde yanıtlarken, favori şehirlerini ise Londra, İstanbul ve Gelsenkirchen olarak açıkladı.

Yıldız futbolcu "Arsenal'de mutlu musun?" sorusuna ise "Sadece benim için değil kulüpteki herkes için çok zor zamanlar. Durum, herkes için hayal kırıklığı. Tabii ki takıma yardım etmeyi umuyorum ama şans bulamadım. Fakat olumlu bakalım. İleride iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum" diye yanıt verdi.