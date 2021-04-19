Mesut Özil'den, Avrupa Süper Ligi kararına tepki: Çocuklar herhangi bir Süper Lig'i değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyürler

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. Bu olayın yankıları sürerken konuyla ilgili Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil de paylaşımda bulundu. Özil, "Çocuklar herhangi bir Süper Lig'i değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyürler" diye yazdı ve karara tepki gösterdi.

Özil, "Çocuklar herhangi bir Süper Lig'i değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyürler. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez gerçekleşmeleridir. Tüm futbol hayranları için anlaşılması gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

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