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Spor

Mesut Özil, baba ocağında DEVREK (A.A)

21 Aralık 2011 20:18

-Mesut Özil, baba ocağında DEVREK (A.A) - 21.12.2011 - Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki baba evine gelen La Liga'nın güçlü takımlarından Real Madrid'in Türk kökenli  futbolcusu Mesut Özil, ''İlk önce yapacağım iş dedemin ve babaannemin mezarına gitmek olacak'' dedi. Mesut Özil, Hışıroğlu köyündeki evlerinin önünde gazetecileri yaptığı açıklamada, iki günlüğüne akrabalarının yanına, baba evine geldiğini söyledi. Köyünü en son 1 yıl önce ziyaret ettiğini belirten Özil, ''Burada arkadaşlarımı ve ailemi göreceğim. Annem ve babam da yakın zamanda buraya gelecek. İlk önce yapacağım iş dedemin ve babaannemin mezarına gitmek olacak. Çocukluğumdan beri yazları burada yaşadım. Köyümü hiç unutmam'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Takım arkadaşlarınız Nuri Şahin ve Hamit Altıntop ile aranız nasıl?'' sorusunu Mesut Özil, ''Çok iyi arkadaşlarım. Zaten kendilerini Almanya'dan tanıyordum. Şimdi birlikte aynı takımda oynuyoruz. Real Madrid'de birlikte oynadığımız için mutluyum'' diye yanıtladı. Liverpool'a transferi konusundaki söylentilerle ilgili soru yöneltilen Özil, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini, Madrid'de çok mutlu olduğunu söyledi. Özil, ''Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sorunlarınız var mı?'' sorusu üzerine de ''İzindeyim arkadaşlar o yüzden cevaplamak istemiyorum'' dedi.

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