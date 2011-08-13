Mesut Özil: Arda İspanya’ya renk katacak

T24 - Geçtiğimiz sezon dünyanın önde gelen kulüplerinden Real Madrid’e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mesut Özil, dün dört yıllık resmi sözleşmeye imza atarak Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan’ın La Liga’da çok başarılı olacağını söyledi.



Arda’nın yetenekleri ile kendini ispatladığını söyleyen Mesut, “Arda’nın futbolu ile La Liga’ya ayrı bir renk katacağına inanıyorum. Madrid derbisinde Arda ile karşı karşıya oynamak çok heyecan verici olacak” dedi. Arda’nın gerek Türk Milli Takımı’nda, gerekse G.Saray’da ortaya koyduğu futbol ile kendisini ispatladığını söyleyen Özil, “Geçmişte, Sergen Yalçın hayranıydım. Bence Arda, Sergen’den sonra Türk futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri” diye konuştu.

