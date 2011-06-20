-MESUT MESTAN SERBEST BIRAKILDI BURSA (A.A) - 20.06.2011 - Bursaspor'la ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Bursaspor yöneticisi Mesut Mestan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve teslim olan eski yöneticilerden Mesut Mestan, cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mestan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski yönetici Mesut Mestan, sabah Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelmişti.