T24 LogoT24 Logo
Medya

Mesut Mertcan, TRT ekranlarına dönüyor!

Duayen spiker Mesut Mertcan, son isteğinin TRT ekranında haber okumak olduğunu söylemişti

29 Kasım 2016 14:20

Adana'da huzurevinde kalan, TRT'nin duayen spikerlerinden Mesut Mertcan, 5 Aralık Pazartesi günü, Erhan Çelik'le birlikte ana haberi sunacak..

Mesut Mertcan, medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'le yaptığı röportajda, son isteğinin TRT ekranlarında son kez haber okumak olduğunu söylemişti.

TRT 1 Ana Haber'i sunan Erhan Çelik devreye girdi ve Mesut Mertcan'ı arayarak, "Koltuğum sizindir" dedi.

5 Aralık Pazartesi saat 19.30'da Erhan Celik; TRT'nin büyük emektarı Mesut Mertcan ile koltuğunu paylaşacak. İkili ana haberi birlikte sunacak.

ETİKETLER

Mesut MertcanTRTErhan Çelikspiker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24