Mesut Mertcan, TRT ekranlarına dönüyor!

Adana'da huzurevinde kalan, TRT'nin duayen spikerlerinden Mesut Mertcan, 5 Aralık Pazartesi günü, Erhan Çelik'le birlikte ana haberi sunacak..

Mesut Mertcan, medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'le yaptığı röportajda, son isteğinin TRT ekranlarında son kez haber okumak olduğunu söylemişti.

TRT 1 Ana Haber'i sunan Erhan Çelik devreye girdi ve Mesut Mertcan'ı arayarak, "Koltuğum sizindir" dedi.

5 Aralık Pazartesi saat 19.30'da Erhan Celik; TRT'nin büyük emektarı Mesut Mertcan ile koltuğunu paylaşacak. İkili ana haberi birlikte sunacak.