"Mesut daha iyi bir vedayı hak etti"

Sırbistan takımlarından Kızılyıldız'ın Alman futbolcusu Marko Marin, milli takımdan ayrılan Mesut Özil'in daha iyi bir vedayı hak ettiğini söyledi.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Marin yaptığı açıklamada, Alman milli takımından arkadaşı Mesut Özil'in vedası ve Türkiye'de futbol oynadığı döneme dair değerlendirmede bulundu.

Mesut Özil ile yakın arkadaş olduklarını dile getiren Marin, "Werder Bremen'de beraber oynadık. Genç milli takımla Avrupa şampiyonu olduk. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya için beraber mücadele ettik" şeklinde konuştu.

Marin, Mesut Özil'in "inanılmaz bir futbolcu" olduğunu vurgulayarak, "Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma şekli hepimizi üzdü. Özil, daha iyi bir vedayı hak etti. Her şey daha güzel olabilirdi" dedi.

Alman milli takımında uzun zamandır forma giyemediğine işaret eden Marin, "Güney Afrika'da oynadığımız Dünya Kupası'nı asla unutmayacağım. Çok iyi bir takımdık" diye konuştu.

"Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki gibi taraftar yok"

Futbol kariyerinin en parlak dönemini Bremen'de yaşadığını belirten Marin, Chelsea'ye transferini ise kariyerinin zirvesi olarak nitelendirdi.

Marin, Trabzonspor forması ile Türkiye'de geçirdiği bir yılın kariyerindeki en güzel dönemlerden biri olduğunu kaydederek, "Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki gibi taraftar yok. İnanılmaz taraftarı olan Trabzonspor'da oldukça mutlu günler geçirdim" değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek doğumlu olan Marin, Kızılyıldız'da forma giymenin "çocukluk hayali" olduğunu belirterek, "Kızılyıldız'a sevgim babamdan geliyor. İlk kez bir Kızılyıldız maçını Leverkusen ile oynadıklarında canlı izlemiştim. Kızılyıldız yenildiğinde ağladığımı hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.