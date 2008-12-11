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Spor

Mesut Bremen'in her şeyi

Klaus Allofs, Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil'in şimdiden takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olduğunu söyledi.

11 Aralık 2008 02:00


Werder Bremen Menajeri Klaus Allofs, Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil'in şimdiden takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olduğunu söyledi.


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'in menajeri Klaus Allofs, takımda oynayan Mesut Özil'in vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu söyledi.

Allofs, spor dergisi Kicker'e yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i 2-1 yendikleri karşılaşmada iki golü de Mesut'un hazırladığını hatırlatarak, ''Mesut'un bu performansı sürekli bir şekilde göstermesi belki de beklenemez. Ancak Mesut daha şimdiden vazgeçilmez bir oyuncu'' dedi.

Karşılaşmada cezalı olduğundan oynamayan Diego'nun yedeği olup olmadığı sorusuna karşılık da Allofs, ''O, Mesut Özil'dir. Diego'nun oynaması gerekmez'' şeklinde yanıt verdi.

Mesut da, maçta ''10 numara'' olarak oynamayı sevdiğini, genç takımda da oyun kurucu olarak oynadığını ifade etti.

Werder Bremen ile 2011 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut ayrıca, gelecekte de performansını bu şekilde sürdürmeyi ümit ettiğini sözlerine ekledi.

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