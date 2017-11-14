Mesut Bakkal'dan futbolculara mesaj!..

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: \'\'Kazanırsınız kaybedersiniz ama camiamız kişilikli duruş ve şahsiyetli mücadele bekliyor\'\'



ERCAN ATA, ANKARA/DHA

Efsanevi başkanlarının adının verildiği İlhan Cavcav Sezonu\'nda ligde son sırada bulunan Gençlerbirliği\'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal, hafta sonu sahasında oynayacakları Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda futbolculara mesaj verdi. \"Kazanırsınız kaybedersiniz ama camiamız kişilikli duruş ve şahsiyetli mücadele bekliyor\'\' diyen Bakkal, oyuncularını bu yolla motive ediyor.

Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarını üst süte Ankara\'da oynayacak olan Gençlerbirliği\'nde teknik direktör Mesut Bakkal bunu avantaja çevirmik istediklerini belirterek şöyle konuştu: \'\'Ben her zaman içimdekini ve yüreğimdekini söyledim, mücadele ettiğin ortaya çıktığı anda biz üç maçı da alırız. Biraz da bu oyuncunun tercihi. Ben zaten istiyorum ve mücadeleci bir insanım. Önemli olan bizim o kazanma futbolunu, kazanma coşkusunu, bizim nerede olduğumuzu ve içinde bulunduğumuz durumun ne olduğunu bilmemiz. Ligde 8 puanla en sonuncuyuz. Buradan çıkmanın mücadelesinin ne olduğunu ortaya koyabilecek, bir karekter gurubu bekliyorum işin açıkcası. Bunu oyuncularıma da söyledim. Çünkü, biz önemli bir camiayız. Önemli bir kulübüz. Herkes buranın hakkını fazlasıyla vermek zorunda. Yakışanı da yapmak zorundayız. Bunun bilincinde Milli takım arasını iyi kullandığımızı düşünüyorum. İyi bir hazırlık maçı oynadık Konya\'da. Çok daha net, çok daha mücadeleci oyunu ortaya koymamız gerektiğini oyuncularıma söyledim. Eksiklerimizi biliyoruz. Hiçbirşeyi ne abartıyorum, ne de bir eksik söylüyorum. Gerçek kimliklerini ortaya koyarlarsa sahada hiçbirkimseden farkımız yok ve yenemeyeceğimizde bir takım yok. Ama sahada biraz üzüleceğiz, biraz biryerlerimiz çizilecek, biyerlerimiz kanıyacak ve haklı olan camiayı mutlu etmemiz lazım\'\' diye konuştu.



\"Alınan sonuçlar ve eleştirilerden yoruldunuz mu ? \" şeklinde soruya karşılık Bakkal şu yanıtı verdi: \'\'Hastalığı bildiğiniz zaman biraz yorgunluk geçiyor. Ben ve arkadaşlarım veya kulüp, işimizi hiçbir zaman eksik yaptığımızı düşünmüyorum. O yüzden yorgunluk olmuyor. Çünkü en tecrübeli bir dönemdeyiz ve verebileceğimizin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bana tek saygısızlığı olmayan bir gurup var ve inanılmaz saygılı çocuklar ama iş bundan sonra performans tabii ki. Artık veren verecek. Çünkü, süre artık daraldı. İçerdeki üç maçı iyi geçtiğiniz zaman farklı konuma gelirsiniz, kötü geçtiği zaman farklı konuma gelirsiniz. Bunu defalarca anlattım ve bunun bilincinde olduklarını da biliyorum. Buna görede bir mücadele ortaya koymamız gerekiyor. Kazanırsınız kaybedersiniz ama Kişilikli duruş, şahsiyetli mücadele benim ve camiamın beklediği en büyük şeydir. Bunu da ya yapacaklar, ya yapacaklar. Hastalık belli, tedavi belli. Başka bir şık yok\'\' dedi.

Hafta sonu oynayacakları Kayserispor maçı ile ilgili Mesut Bakkal: \'\'Geçen yıl çalıştırdığım bir takım. Geldiği noktada hem moralli, hem de yetenekli bir takım. Sahada bir fazla koşmamız gerekiyor, bir fazla istememiz gerekiyor ve ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor\'\' şeklinde konuştu.

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Mesut Bakkal\'ın açıklamaları

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