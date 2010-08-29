-MESUT BAKKAL İLE İLK YENİLGİ SİVAS (A.A) - 29.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı. Geçen sezonun 27. haftasından itibaren Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal, dünkü Bursaspor maçıyla birlikte Sivasspor'un başında ligdeki 10. sınavını verdi. Mesut Bakkal yönetiminde 2'si bu sezona, 7'si ise geçen sezona ait olmak üzere çıktığı 9 lig maçında 1 galibiyet, 8 beraberlik alan Sivasspor, dün sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olarak Bakkal yönetimindeki 9 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Sivasspor, Mesut Bakkal döneminde geçen sezon küme düşürülen Ankaraspor ile olan maçını da hükmen 3-0 kazanmıştı. -BURSASPOR'A KARŞI LİGDEKİ 3. YENİLGİ- Bursaspor ile dün ligdeki 9. randevusuna çıkan Sivasspor, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak rakibine karşı ligdeki 3. yenilgisini aldı. Bursaspor ile daha önceki sezonlarda ligde yaptığı 8 maçta 5 galibiyet alan Sivasspor, 1 kez berabere kaldığı rakibine 2 kez mağlup olmuştu.