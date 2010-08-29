T24 LogoT24 Logo
Spor

MESUT BAKKAL İLE İLK YENİLGİ SİVAS (A.A)

29 Ağustos 2010 14:40

-MESUT BAKKAL İLE İLK YENİLGİ SİVAS (A.A) - 29.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı. Geçen sezonun 27. haftasından itibaren Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal, dünkü Bursaspor maçıyla birlikte Sivasspor'un başında ligdeki 10. sınavını verdi. Mesut Bakkal yönetiminde 2'si bu sezona, 7'si ise geçen sezona ait olmak üzere çıktığı 9 lig maçında 1 galibiyet, 8 beraberlik alan Sivasspor, dün sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olarak Bakkal yönetimindeki 9 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Sivasspor, Mesut Bakkal döneminde geçen sezon küme düşürülen Ankaraspor ile olan maçını da hükmen 3-0 kazanmıştı. -BURSASPOR'A KARŞI LİGDEKİ 3. YENİLGİ- Bursaspor ile dün ligdeki 9. randevusuna çıkan Sivasspor, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak rakibine karşı ligdeki 3. yenilgisini aldı. Bursaspor ile daha önceki sezonlarda ligde yaptığı 8 maçta 5 galibiyet alan Sivasspor, 1 kez berabere kaldığı rakibine 2 kez mağlup olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24