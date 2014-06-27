Mesud Barzani: Irak'ta artık geri dönüş yok

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kürtlerin kontrolüne geçen petrol zengini Kerkük ve IŞİD militanlarına karşı korudukları diğer bölgelerde elde ettikleri “özerklikten artık geri dönüşün olmadığını” söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

William Hague ile düzenlediği ortak basın toplantısında Barzani, "Federal hükümetin tartışmalı bölgelerdeki sorunları çözmesi için 10 yıldır sabrediyoruz... Sorun artık çözülmüştür" dedi.

AFP haber ajansının aktardığına göre Barzani, "Bu bölgelerde Irak birlikleri vardı ve bir güvenlik boşluğu oluşmuştu. Kürt peşmerge birlikleri bu boşluğu doldurdu" diye devam etti.

William Hague de Erbil'de BBC muhabiri Jim Muir'in yönelttiği "Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin görevini bırakması yönündeki çağrıları dikkate alacağına dair bir izlenime kapıldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dün Bağdat'tayken, ülkede Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasında güçlü bir ortaklık sağlayacak, herkesi kapsayacak yeni bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu anladım. Ziyaret ettiğim çoğu Şii, Sünni ve Kürt liderin de bu anlayışta olduğunu gördüm. Başbakan'ın kim olacağına ne biz ne de başka bir ülke karar verebilir. Fakat tabi ki, tüm ülke çapında herkesin açıkça payları olan ve temsil edilecekleri bir hükümet görmek isteriz."

Hague dün de Bağdat'ta Başbakan Nuri Maliki'yle görüşmüş, Irak'ın 'varoluşsal bir tehditle' karşı karşıya olduğunu söylemişti.

İngiliz Bakan, siyasi liderlere 'mezhepsel farkları bir yana bırakmaları gerektiğini' söyledi.

Sistani: Salı gününe kadar başbakanı belirleyin

BBC'nin sorularını yanıtlayan Hague ayrıca, IŞİD'e karşı bölge ülkelerinin ve hükümetlerinin tavsiyelerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Hükümet kurma çalışmaları devam ederken Iraklı Şiilerin en etkin dini lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani de gelecek hafta Salı gününe kadar, yeni başbakan, meclis sözcüsü ve meclis başkanı üzerinde uzlaşıya varılması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin sözcüsü Züheyr el Naher, BBC'ye yaptığı açıklamada, Maliki'nin Irak'ta yeni bir sayfa açmak istediğini, fakat devlete karşı silahlanmış gruplarla görüşmeyeceğini ifade etti.

Naher, Maliki'nin güçlü bir desteğe sahip olduğunu ve istifayı düşünmediklerini belirtti.