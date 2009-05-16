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Spor

Messi'ye sürpriz ceza!

Barcelona'da, dünkü antrenmana 1 dakika geç kalan 6 futbolcuya 500'er Euro para cezası verildiği bildirildi.

16 Mayıs 2009 03:00


İspanya'da hafta içinde Kral Kupası'nı kazanan Barcelona'da, dünkü antrenmana 1 dakika geç kalan 6 futbolcuya 500'er Euro para cezası verildiği bildirildi.

Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, antrenmana sadece 1 dakika geç geldikleri belirtilen Xavi, Messi, Eto'o, Alves, Toure ve Godjohnsen'e, disiplinsizlik nedeniyle 500'er Euro para cezası verdirdiği belirtildi. Ceza alan futbolculardan Toure, ''Teknik direktör her zaman ne yaptığını biliyor, mükemmel bir politikası var. Ceza, takımdaki diğer arkadaşlara saygı için iyi bir karar'' açıklamasında bulundu.

Bu arada Real Madrid'in bu akşam Villarreal ile oynayacağı maçı kaybetmesi halinde, Barcelona resmen lig şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi takdirde Barcelona'nın, yarın deplasmanda oynayacağı Mallorca maçını kazanması gerekiyor.

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