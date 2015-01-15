Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Arjantinli yıldız Lionel Messi olmadan takımını düşünemediğini söyledi.

Enrique, Messi'nin Barcelona için çok önemli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz ama önümüzdeki yıllarda Messi'nin Barça'da kalacağını düşünüyoruz. Taraftarlarımız da bunu istiyor. Messi'siz bir takım, düşünülemeyecek bir şey" dedi.

'Tartışmalardan kaçınarak takım için en iyi atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz'

Verdiği taktik nedeniyle takım içinde Messi'nin de yer aldığı bazı oyuncuların mutsuz olduğu yönündeki basında yer alan haberlere de cevap veren Luis Enrique, "Bu tartışmalardan kaçınarak takım için en iyi atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz. Soyunma odasında birlik içindeyiz. Zaten amacımız da bu. Yine de her şeyin 5 saniye içinde değişebileceğinin de farkındayım" şeklinde konuştu.

Barcelona'da görevine son verilen futbol direktörü Andoni Zubizarreta'nın yerine eski futbolcu Jose Mari Bakero'nu getirileceği iddiaları içinse Enrique, "Bunlar kulüp başkanının cevap vermesi gereken konular. Ben sadece Bakero'yu beğendiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Messi, ' Futbolda bir gecede çok şey değişebilir' demişti

Cristiano Ronaldo'nun 2'nci kez üst üste kazandığı FIFA Altın Top Ödülü töreninde basın toplantısı düzenleyen Messi ise, "Futbolda bir gecede çok şey değişebilir. Her zaman kariyerimi Barcelona'da bitireceğimi söylüyorum ama ne olacağını ancak Tanrı bilir" ifadelerini kullanmıştı.