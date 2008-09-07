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Spor

Messi’nin kupa hayali

07 Eylül 2008 03:00


Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi Şampiyonlar Ligi’ni ve Dünya Kupası’nı kazanmanın hayalini kuruyor. 

Arjantin ile olimpiyatlarda altın madalya kazanan Lionel Messi, İspanya’ya döner dönmez yeni kupaların peşine düştü. El Mundo gazetesine konuşan Arjantinli şunları söyledi:

“Hayallerimde Şampiyonlar Ligi’ni ve 2010’da Arjantin ile Dünya Kupası’nı kazanmak var”

Genç oyuncu bu sezon Şampiyonlar Ligi için en büyük rakiplerini yine İngilizler olarak gösteriyor.

“Chelsea daha da güçlendi ancak bugün tüm İngiliz takımları gerçek birer tehdit. Ancak biz de her alanda baş edebilecek kadar güçlüyüz. Bu sezon hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu istiyoruz”

2 yıldır ligi Real Madrid’e veren Barcelona’nın üzerinde büyük bir baskı var. Messi de bu baskının farkında.

“Şu anda bizden beklentiler büyük ancak hem Barcelona hem de milli takım için amaçlar her zaman aynı” Arjantinli oyuncu bu yıl da Kaka ve Ronaldo ile birlikte yılın oyuncusu ödülü için en büyük aday konumunda. Messi böyle bir ödülden mutlu olacağını söylerken yine de önemli olanın takımın başarısı olduğunu belirtiyor. “Bu benim isteyeceğim bir şey değil. Bu bana verilen bir şey. Ben sadece takımın başarısı için odaklanıyorum ödüle değil”

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