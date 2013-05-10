T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi'nin hayatı film oluyor

'Messi'nin rüyalarını izlemek isteyen, izleyici heyecanlandıran, pozitif ve güçlü bir film yapmayı amaçlıyoruz'

10 Mayıs 2013 11:28

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli Lionel Messi'nin hayatı sinemaya taşınıyor.

Variety dergisinin iddiasına göre, Amerikan Hollywood stüdyolarından Epic Pictures'ın, geçmişte gişe rekorları kıran Slyvester Stallone'nin oynadığı "Rocky" filmini örnek alarak, Messi'nin hayatını beyaz perdeye yansıtmaya hazırlandığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Luca Caioli tarafından yazılan "Efsaneye dönüşen çocuğun tarihi" adlı Messi'nin biyografisini satın alan şirketin, prodüksiyon ve finansmanı üstleneceği bildirildi. Messi'nin gerçek hayatına sadık kalarak bir senaryonun yazılacağı da kaydediliyor. Filmin, 2014 Haziran ayında Brezilya'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'na yetiştirileceği ifade ediliyor.

Şirket ortaklarından Patrick Ewald, ''Messi'nin rüyalarını izlemek isteyen, izleyici heyecanlandıran, pozitif ve güçlü bir film yapmayı amaçlıyoruz'' dedi.

Linoel Messi, futbol dünyasının en prestijli ödülü olan ve FIFA tarafından yılın futbolcusuna verilen "Altın Top"u üst üste 4 kez kazanmayı başarmıştı.

ETİKETLER

lionel messibarcelonafilmhayatarjantin2014vizyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24