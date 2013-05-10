Messi'nin hayatı film oluyor

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli Lionel Messi'nin hayatı sinemaya taşınıyor.

Variety dergisinin iddiasına göre, Amerikan Hollywood stüdyolarından Epic Pictures'ın, geçmişte gişe rekorları kıran Slyvester Stallone'nin oynadığı "Rocky" filmini örnek alarak, Messi'nin hayatını beyaz perdeye yansıtmaya hazırlandığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Luca Caioli tarafından yazılan "Efsaneye dönüşen çocuğun tarihi" adlı Messi'nin biyografisini satın alan şirketin, prodüksiyon ve finansmanı üstleneceği bildirildi. Messi'nin gerçek hayatına sadık kalarak bir senaryonun yazılacağı da kaydediliyor. Filmin, 2014 Haziran ayında Brezilya'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'na yetiştirileceği ifade ediliyor.

Şirket ortaklarından Patrick Ewald, ''Messi'nin rüyalarını izlemek isteyen, izleyici heyecanlandıran, pozitif ve güçlü bir film yapmayı amaçlıyoruz'' dedi.

Linoel Messi, futbol dünyasının en prestijli ödülü olan ve FIFA tarafından yılın futbolcusuna verilen "Altın Top"u üst üste 4 kez kazanmayı başarmıştı.