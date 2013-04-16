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Spor

'Messi'nin bayrağını Neymar alacak'

Barcelona Güney Amerika Temsilcisi: İki ya da üç yıl içinde Messi 'Ronaldinho'nun kendisine yaptığı gibi bayrağı Neymar'a teslim edeceğine' inanıyor

16 Nisan 2013 18:27

Barcelona, Messi'ye aşırı bağımlılığını aşmak için Brezilyalı yıldız Neymar'la 'çok yakından ilgileniyor. Güney Amerika Temsilcisi Andre Cury'nin yaptığı açıklamaya göre,  iki ya da üç yıl içinde Messi 'Ronaldinho'nun kendisine yaptığı gibi bayrağı Neymar'a teslim edeceğine' inanıyor.

Cury, Radio Globo7ya yaptığı açıklamada, "Neymar transfer listemizde en başta ve oyuncularımız bunu biliyor. Barcelona'da çok fazla sayıda tranfer yapmayız. Ama Neymar ilk seçimimiz. Santos'tan ayrılmaya karar verdiğinde hazır olacağız" şeklinde konuştu.

"Neymar'ı istiyoruz" diyen Cury, 'gerekirse gelecek yılki Dünya Kupası'nın sona ermesini de bekleyebileceklerini' vurguladı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre Curry, "Ama mümkünse görüşmelere bu yaz aylarında başlayacağız. Messi, Xavi ve Iniesta Neymar'ı şimdiden dört gözle bekliyor. Neymar'ın gelişi iki aşırı bağımlılığa son verebilir. Santos'un Neymar'a bağımlılığı ve Barcelona'nın Messi'ye bağımlılığı." ifadelerini kullandı.

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