Messi'nin Barça aşkı



İspanya La Liga lideri Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, kulübünü asla terk etmeyeceğini söyledi.





Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, hakkında çıkan transfer dedikodularına kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.



Son dönemde İspanyol basınında, adı sıkça Real Madrid ile anılmaya başlanan Messi, kulübün resmi internet sitesine verdiği demeçte, ''Barcelona beni bırakmadıkça, burası benim evim'' diyerek, Barcelona taraftarının yüreğine su serpti.



Konuyla ilgili bir açıklamada da Barcelona Kulübü Başkanı Juan Laporta'dan geldi.



Laporta, Real Madrid'i kitle iletişim araçlarını kullanarak, dedikodular yaymakla suçladı ve ''Messi burada mutlu, burada yetişti ve performansını burada sergileyecek'' diye konuştu.



Portekizli yıldız Luis Figo, 2001 yılında Barcelona'dan 54 milyon dolar bedelle Real Madrid'e transfer olmuş ve Barcelonalı taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

