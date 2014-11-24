Messi yine bir rekor daha kırdı

Barcelona'nın Sevilla'yı 5-1 yendiği maçta hat-trick yapan Lionel Messi, Atletico Bilbao'nun efsane futbolcusu Telmo Zarra'nın 1954-55 sezonunda 251 golle kırdığı 'La Liga'da en çok gol atan futbolcu' rekorunu 253 golle tarihe gömdü.

Telmo Zarra, 15 sezonda toplam 277 maçta 251 gol atarken, Messi 11 sezonda oynadığı 289 maçla 60 yıldır geçilemeyen bir rekoru daha kırdı.

Koray Durkal'ın Hürriyet'teki haberine göre, hakemin son düdüğünden sonra topu kolunun altına alarak, Nou Camp Stadı içinde tur atan Arjantinli yıldız, "Messi, Messi" diye bağıran binlerce taraftarı selamladı. Arkadaşları tarafından da alkışlarla ve havaya atılarak tebrik edilen Messi, henüz 27 yaşında olmasına rağmen başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başardı.

La Liga tarihinde en çok gol atan ilk 10 futbolcu içinde Messi dışında profesyonel futbol hayatına devam eden hiçbir futbolcu bulunmuyor.Messi bugüne kadar futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir istatistik yakalarken, rekorlar listesine de bir yenisini daha eklemiş oldu. Arjantinli yıldızın kariyerinde kırması gereken 5 farklı rekor daha kaldı.

İşte Messi'nin kariyerinde kırdığı ve kıracağı rekorlar:

Bir yıl içinde resmi maçlarda en çok gol atan futbolcu: 91 gol

La Liga'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu: 50 gol

La Liga'da bir sezonda en fazla hattrick yapan oyuncu: 8 kez

İspanya'da bir takımda en çok gol atan oyuncu: 368 gol

Bir sezon içinde Milli takım ve Avrupa maçlarında en çok gol atan futbolcu: 25

Bir yıl içinde milli maçlarda en çok gol atan Arjantinli futbolcu: 12 gol

La Liga'da 200 gole ulaşan en genç oyuncu: 25 yaşında

La Liga'da üst üste 6 sezon en az 20 gol atan tek futbolcu

Barcelona'nın resmi maçlarda en çok gol atan oyuncusu: 368 gol

Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcu: 71 gol

La Liga'daki en golcü futbolcu: 253 gol

El Clasico'da en çok gol atan futbolcu: 21 gol

El Clasico'da en çok hat-trick yapan futbolcu: 2 maç

Milli maçlarda en çok gol atan futbolcu: 72 gol

Barcelona tarihinde en çok hat-trick yapan futbolcu: 27 kez

La Liga'da en çok hat-trick yapan futbolcusu: 19 kez

En çok altın ayakkabı kazanan futbolcu: 3 kez

Kulüp bazında bir sezonda en çok gol atan oyuncu: 73 gol

Kulüp bazında bir yılda en çok gol atan oyuncu: 79 gol

Avrupa Kupaları'nda en fazla gol kralı olan futbolcu: 4 kez

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla hat-trick yapan futbolcu: 4 kez

Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en fazla gol atan futbolcu: 5 gol

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından sonra en çok gol atan futbolcu: 31 gol

Avrupa Kupaları'nda 22 farklı şehirde gol atmış tek oyuncu

Altın Top Ödülü'nü en fazla kazanan futbolcu: 4 kez

La Liga'da üst üste gol atma rekoru: 21 maç, 33 gol

Kıracağı rekorlar

Şampiyonlar Ligi tarihinin en fazla asist yapan futbolcusu: 9 asiste ihtiyacı var

La Liga tarihinin en fazla asist yapan futbolcusu: 6 siste ihtiyacı var

Barcelona tarihinin en fazla asist yapan futbolcusu: 14 asiste ihtiyacı var

Arjantin Milli Takımı'nın en fazla gol atan futbolcusu: 11 gole ihtiyacı var

Dünyada 1.Liglerin en çok gol atan futbolcusu: 128 gole ihtiyacı var