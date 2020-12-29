T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi ve Suarez MLS’te yeniden buluşabilir

Arjantinli yıldızın gelecek sezon hangi takım formasını giyeceği merakla bekleniyor

29 Aralık 2020 10:37

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin seneye nereye transfer olacağı ile ilgili iddialar devam ediyor. Katalan medyası, Messi ile Suarez'in 2022 yılında Amerikan Futbol Ligi (MLS)'te bir araya geleceğini öne sürdü.

Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi ile Luis Suarez, 2022 yılında David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'de birlikte forma giyebilir.

Messi La Sexta'ya verdiği röportajda MLS hayalinin olduğunu ancak bunu henüz gerçekleştirmek istemediğini söylemişti. Luis Suarez'in Atletico Madrid'de 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi ise bu sezon sona eriyor.

 

 

ETİKETLER

barcelonamessisuarezmlsfutbol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24