Messi ve Suarez MLS’te yeniden buluşabilir

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin seneye nereye transfer olacağı ile ilgili iddialar devam ediyor. Katalan medyası, Messi ile Suarez'in 2022 yılında Amerikan Futbol Ligi (MLS)'te bir araya geleceğini öne sürdü.

Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi ile Luis Suarez, 2022 yılında David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'de birlikte forma giyebilir.

Messi La Sexta'ya verdiği röportajda MLS hayalinin olduğunu ancak bunu henüz gerçekleştirmek istemediğini söylemişti. Luis Suarez'in Atletico Madrid'de 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi ise bu sezon sona eriyor.