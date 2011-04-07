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Spor

MESSİ SANAL ALEMDE DE REKORTMEN ANKARA (A.A)

07 Nisan 2011 12:26

-MESSİ SANAL ALEMDE DE REKORTMEN ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta açtığı sayfayla sanal alemde de bir rekorun sahibi oldu. Andreas Iniesta, Gerard Pique ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin ardından Facebook'a üye olan Messi, kısa süre içinde 7 milyona yakın hayranını bir araya getirmeyi başardı. Messi, sitede bu kadar kısa bir süre içinde büyük bir hayran kitlesi toplamanın kendisini çok memnun ettiğini ve bundan böyle Facebook aracılığıyla hayranlarıyla daha yakın olabileceğini söyledi.

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