Messi rüzgarı dinmek bilmiyor

T24 - Yaklaşık 3 yıldır yeşil sahalarda esmekte olan ve gün geçtikçe kuvvetlenen Messi rüzgarının artık stadyumların dışında da hissedilmeye başlandığını söylemek yanlış olmaz.



Dünyanın dört bir yanında futbolla ilgisi olsun ya da olmasın hemen herkes, en azından Messi’nin ismini duymuş durumda. Messi’nin futbol oynadığı ve yaşadığı Barselona şehrinde ise bu isim son zamanlarda en çok anılan isim olabilir.



Barselona merkezli La Vanguardia gazetesinde geçtiğimiz hafta Pazartesi ve Salı günleri, Màrius Serra’nın iki gün üstüste kaleme aldığı köşe yazılarının başlığı “Adjectivos para Messi” yani “Messi’nın sıfatları” idi.



Futbol yorumcularının Messi’yi niteleyecek sıfat bulamamamaktan yakınmalarına anlam veremediğini söyleyen politika yazarı Serra’nın pazartesi günkü köşesini, İspanyolca sözlüğün A ve F hafleri arasında yer alan 264 adeta ‘Messi’yi ifade edebilecek sıfat’ kapladı.



Yazar ertesi gün de G’den Z’ye kadar devam etti ve tahmin edilebileceği üzere, ‘spekteküler’, ‘ilahi’, ‘mazbut’, ‘mütevazi’nin de aralarında bulunduğı yüzlerce sıfatın tümü olumlu çağrışımlara sahipti.



Messi’nin sadece Barselonalılar’da değil hemen herkeste böylesi bir sempati uyandırmasında futbol becerisi ve mütevazi duruşunun büyük rol oynadığı apaçık.



Zira Messi, adı şimdiden gelmiş geçmiş en iyi futbolcu adayları arasında Pele ve Maradona’yla birlikte anılmasına rağmen, tüm bu iltifatları mütavezi bir şekilde karşılayabilen bir oyuncu.



El Classico sonrası televizyon kameralarının yakaladığı Madrid’in yıldızı Christiano Ronaldo’ya ve Messi’ye ayrı ayrı sorulan, ‘kendiniz olmak size neler hissettiriyor’ sorusunu cevaplama biçimleri arasındaki fark Messi’nin bu özelliğini bir kez daha ortaya koydu: “Ronaldo olmak harika birşey!” diyerek narsizmin canlı örneği olan Ronaldo karşısında, “sorunuzu tam anlayamadım, ben sadece benim o kadar” diyen utangaç Messi.





Hormon tedavisi



Aslında Messi’yi Messi yapan bu iki özelliğinin, yani istisnai fubol becerisinin ve tevazusunun ardında, Messi’nin pek de bilinmeyen geçmişi, Arjantin’in Rosario şehrinden Barselona uzanan öyküsü yatıyor.



Bundan 23 yıl önce doğan, tam adıyla Lionel Andrés Messi’nin fabrika işçisi babası ve bir yandan evlere temizliğe giden annesinin, Messi’den başka ilgilenmek durumunda oldukları iki oğul ve bir kızları daha vardır. Daha beş yaşındayken mahalle takımı olan Grandoli’de futbolla tanışan Messi, sekiz yaşında Rosario’nun altyapısı kuvvetli takımlarından Newell's Old Boys’un minikler takımına kabul edilecektir. Siyah-kırmızılı ekip, Messi’nin Barselona öncesi son durağı olacaktır ve tam da bu yıllarda Messi’ye büyüme hormonu yetersizliği teşhisi konulur.



Gerçekten de Messi yaşıtlarına göre çok ufak tefektir, ama sıradışı futbol kabiliyeti Arjantin’in dev klüplerinden River Plate’in dikkatinden kaçmaz. Fakat klüp, Messi’nin aylık 900 dolarlık hormon tedavisini üstlenmeyi kabul etmez ve bu yüzden transfer gerçekleşmeyecektir.



Aynı yıllar Arjantin’deki ekonomik krizin korkunç boyutlara vardığı, kitlesel işten çıkarmaların sıradan oluduğu bir dönemdir. Messi’nin tedavisi ailesi için de gittikçe ağırlaşan bir yük halini almaya başlamıştır. İşte tam bugünlerde, Messi’nin babası Jorge İspanya’daki akrabalarını ziyaret etmeye, ve bu arada İspanyol klüplerinde şanslarını denemeye karar verir. Messi geçtiğimiz yıl yayınlanan bir röpörtajında, 2000 yılının soğuk kış günlerinde günlerce babasıyla Barselona tesislerinin olduğu Camp Nou stadının etrafında attıkları turları unutamadığını söylecektir. O günlerde Messi 13 yaşındadır ve yalnızca 1 metre kırk santimetre boyundadır.





Tevazu



Sonunda Barselona altyapı sorumlusu Carles Rexach sayesinde gerçekleşen transfer, Messi’nin hormon tedavisinin klüp tarafından karşılanması, babasına klübün altyapısında bir iş verilmesi ve hepsinden önemlisi Barselona tarihinin en önemli futbolcularından birinin klübe kazandırılması anlamına gelmektedir.



Hikayenin sonrası üç aşağı, beş yukarı biliniyor: Dünya futboluna renk katan Leo Messi her geçen gün kendini daha da geliştirerek taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakmakta. Belki de daha önemlisi, hem yeşil sahalarda hem hayatta unutulmaya yüz tutmuş bir tavrın yeniden takdir görmesine vesile olmakta: Tevazu.







