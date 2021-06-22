Messi rekora ortak oldu; Arjantin çeyrek final biletini kaptı

Copa America A Grubu'nda Arjantin Paraguay'ı 1-0 mağlup ederken, Uruguay ve Şili 1-1 berabere kaldı. Arjantin adını çeyrek finale yazdırdı!

Copa America (Amerika Kupası) A Grubu'nda geçtiğimiz gece iki maç oynandı. Uruguay ve Şili 1-1 berabere kalırken, Arjantin Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Arjantin'de Lionel Messi, Javier Mascherano'nun milli takım formasıyla 147 maça çıkma rekorunu egale etti.

Gecenin ilk maçında Uruguay ve Şili, Brezilya'daki Arena Pantanal'de karşılaştı. Şili 26. dakikada Eduardo Vargas ile 1-0 öne geçerken, Uruguay bu gole 67. dakikada Luis Suarez ile yanıt verdi. Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Uruguay'da Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, maçta forma giydi. Şili'de ise geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te oynayan Enzo Roco, 38. dakikada oyuna girdi.

Gecenin ikinci maçında ise Arjantin ve Paraguay, Brezilya'daki Estadio Nacional Mane Garrincha'da kozlarını paylaştı. 10. dakikada Arjantin, Papu Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşma, bu skorla sona erdi ve Arjantin, beş takımın yer aldığı ve dördünün üst tura yükseldiği grupta çeyrek final biletini bir maç kala aldı.