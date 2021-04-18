Messi rekora doymuyor; Kral Kupası finalinde attığı iki golle tarihe geçti

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup edip 31. kez kupayı müzesine götürürken Lionel Messi, rekorlarını genişletmeye yine devam etti.

Barcelona, finalde Bilbao'yu 4-0 mağlup edip 31. kez kupayı kazanırken karşılaşmada 2 gol birden atan Messi, 119 yıllık kupa tarihinde 7 farklı finalde gol atan ilk futbolcu olma ünvanını kazandı.

Messi, ayrıca çıktığı 10 final maçında 9 gol atarak Telmo Zarra'yı geride bıraktı ve İspanya Kral Kupası final tarihinde en çok gol atan oyuncu rekorunu eline geçirdi.