Messi misin be Kezman?



Fenerbahçe'nin Fransa'nın Paris Saint Germain takımına kiralık olarak verdiği Sırp futbolcu Mateja Kezman, yine gündeme damgasını vuracak açıklamalarda bulundu.



Paris Saint Germain'de geçirdiği ilk sezonda normalin altında bir oyun ortaya koyduğunu belirten Kezman, Kaka ya da Messi'nin de bu şartlar altında kendisinin daha iyi bir performans ortaya koyamayacağını ifade etti.



Sezonun genelini yedek kulübesinde geçirdiğini ve teknik direktörü Le Guen'in kendisinin yerine Guillaume Hoarau, Ludovic Giuly ve Peguy Luyindula'ya ilk 11'de daha fazla şans verdiğini açıkladı.



PSG formasıyla Ligue 1'de sadece 2 kez ilk 11'de sahaya çıkma şansı bulan Sırp oyuncu, 14 kez oyuna sonradan dahil oldu. Ligde sadece 1 golü bulunan Kezman, Bordeaux maçında formasını atma olayından sonra taraftarın da gözünden iyice düştü.



29 yaşındaki futbolcu, bu sezon böbürlenmek için hiçbir şey yapamadığını; bunun sebebinin ise fazla oynamamak olduğunu söyledi.



Kezman, "Ben, oynadığım zaman insanların beni eleştirmelerine izin veririm. Şu anda fazla görev almıyorum. Bu sebeple eleştirileri kabul etmiyorum. Kaka ya da Messi de benim durumum da olsalar, benden daha iyisini yapamazlardı. Le Guen'den 3-5 maçlık bir şans istiyorum. Bu maçlardan sonra bir şey yapamazsam; o zaman bütün eleştirleri kabulleneceğim. İnsanlar kendimi ifade etmem için bana izin vermiyor. Görev verilmesi halinde her iki maçın birinde gol atarım" dedi.