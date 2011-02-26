Messi: Herşeyi içgüdüme bırakıyorum

T24 - Barcelonalı futbolcu Lionel Messi, herkesi büyüleyen futboluyla ilgili bazı sırlar verdi. Messi, ”Gireceğim pozisyonu önceden düşünmüyorum, herşeyi içgüdüme bırakıyorum'' dedi.







Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Lionel Messi, İspanyol gazetesi El Mundo'da konuştu.

Messi, ''Kişisel olarak hiçbir taktiğim yok, hatta final bile olsa maç öncesinde konsantre olma gibi bir derdim yok. Bunu sadece sahaya çıktığımda yapıyorum'' şeklinde konuştu.

Futbolun bir oyun olduğunu ve bundan zevk almanın asla unutulmaması gerektiğini söyleyen Messi, ''Eğer futbol oynarsam bir çocuk gibi mutluyum, kendimi eve kapattığımda ise deliye dönüyorum. Futbol sahasında, kendimi sokakta oynayan bir çocukla aynı görüyorum. Hiç değişmedim. Şimdi profesyonel olduğumu ve başka türlü hareket etmem gerektiğini biliyorum, ama futbolun bir oyun olduğunu asla unutmadan'' açıklamasında bulundu.



‘Birinci ligde oynamayı hayal ettim'

Arjantinli futbolcu, ''Asla şimdi bulunduğum yere ulaşacağımı düşünmedim. Birinci ligde oynayacağımı ve profesyonel olarak hayatımı futboldan kazanacağımı hayal ederdim. Ama o zamanlar bunlar rüyadan öte değildi'' dedi.



‘Bir numara değilim'

Top ayağına geldiği andan itibaren kendisini "dünyanın bir numaralı futbolcusu olarak düşünmediği" kaydeden Messi, ancak dünyanın her yerinde kendisinden konuşulmasından gururlandığını ifade etti.



‘Ailemden çok uzak kaldım'

23 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 13 yaşında Barcelona'ya geldiğinden dolayı ailesinden çok ayrı kaldığını, bundan dolayı ağladığı günler olduğunu anlatarak, şu andaki boş zamanlarını sürekli ailesiyle geçirmeye özen gösterdiğini dile getirdi.



‘Yalancı pozisyon'

Bu arada, Barcelona'da 3'lü forvetin ortasında oynatıldığı durumlarla ilgili olarak, ''Bu yalancı bir pozisyon'' diyen Messi, 2009 Mayıs ayında deplasmanda Real Madrid'i 6-2 yendikleri maçtan örnek vererek, şöyle konuştu:

"O maç sanırım ilk değişiklikti. Guardiola bana forvetin ortasında oynamam halinde bunun rakip defansı şüpheye düşüreceğini söyledi. Madrid'in beni durdurmak için bir planı varsa da bu onları şaşırttı. Daha sonra Guardiola soyunma odasında da bana iyi iş çıkardığımı, başardığımızın ne anlama geldiğini anlattı.''



‘Ronaldo'yla sorunum yok'

Messi ayrıca, en büyük rakibi olarak gösterilen Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'nun "bir gol adamı" olduğunu ve aralarında hiçbir zaman sorun olmadığını söyleyerek, ''Nerede olursa olsun hemen uyum sağlıyor ve gol atıyor'' dedi.



Mourinho yorumu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ''hoşunuza gitsin ya da gitmesin sonuçta kupa kazanıyor'' diyen Messi, Mourinho'nun, Real Madrid için uygun bir teknik direktör olduğunu kaydetti.



‘Bir tane Maradona var'

''Bir Maradona olmak istiyor musun?'' sorusuna ise Messi, ''Arjantin, çok uzun zamandır Diego'nun (Maradona) halefini arıyor... Aimar, Saviola... Ama bir tane Diego oldu ve aynısını başka bir futbolcuda görmek bir hata olur. O, tekrarı olmayacak bir kişilik'' cevabını verdi.