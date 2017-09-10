Messi 'hat-trick' yaptı, Barça farklı kazandı

Katalan devi Barcelona, La Liga’nın 3. haftasında konuk ettiği Espanyol’u 5-0 mağlup etti. Barcelona’nın golleri Lionel Messi (3), Gerard Pique ve Luis Suarez’den geldi.

Yaz transfer döneminde Neymar’ı kaybeden ve yerini doldurmak için Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho’yu transfer etmek isterken maliyetleri dolayısıyla yalnızca Dembele’yi alabilen, Katalan bağımsızlık referandumu sonrası olası bir bağımsızlık kararında La Liga’dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Barcelona, ‘krizlerin’ arasında yoluna sapasağlam devam ediyor.

Katalan derbisinin ilk golü, ‘futbolun sihirbazı’ Lionel Messi’den 26. dakikada geldi. Ivan Rakitic’in pasında alışılageldik bir şekilde 4 kişilik defansın arasında kalan Arjantinli futbolcu, oralı olmayarak fileleri havalandırdı: 1-0.

Ev sahibinin ikinci golü, Messi-Jordi Alba ortaklığıyla, biraz da şansın yardımıyla geldi. Messi’nin kaybettiği top, Jordi Alba’nın önüne sekti. İspanyol sol bekin pasında önünde sadece kaleci kalan Messi, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Messi'den 67'de hat-trick

İkinci yarının ilk golü, 67’nci dakikada yine Messi-Alba işbirliğinden doğdu. Jordi Alba’nın pasında altıpas çevresinde bulunan Messi, hat-trick’ini tamamladı: 3-0.

87’de ilk golün asistini yapan Rakitic’in kullandığı kornerde çok güzel bir kafa vuruşu yapan Pique, farkı 4’e çıkardı. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde Barcelona’nın golcüsü Suarez, takımın yeni transferi Ousmane Dembele’nin şık asistinde skoru belirledi: 5-0.

La Liga’da günün diğer sonuçları:

Real Madrid-Levante: 1-1

Valencia-Atletico Madrid: 0-0

Sevilla-Eibar: 3-0