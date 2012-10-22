Messi gözünü Pele'nin gol rekoruna dikti

Barcelona’da forma giyen Lionel Messi, 5 gol daha atması halinde Pele'ye ait "bir yılda en çok gol atma" rekorunu geliştirecek.

Deportivo La Coruna karşısında yaptığı hat-trick'le Barcelona'yı galibiyete taşıyan Lionel Messi, her maçta rekorlarını geliştirmeye devam ediyor.

Daha önce 2010 yılında 58 gole imza atan Lionel Messi, 2012'nin sona ermesine daha 2,5 ay olmasına karşın 59 gole ulaştı ve kendine ait rekoru geliştirdi.

Messi bununla birlikte bir rekoru daha tarihe gömmeye hazırlanıyor.

1959 yılında toplam 75 gole imza atan Pele'nin gol sayısına çok yaklaşan Messi, milli takımdaki golleriyle birlikte toplam 71 golü buldu.

Messi, 5 gol daha kaydetmesi halinde Pele'ye ait "bir yılda en çok gol atma" rekorunu da kırma fırsatını ele geçirecek.

Bu arada Lionel Messi'nin Katalan ekibinde geçirdiği 8 sezonda attığı gol sayısı 299'u buldu.

Messi'nin 300. golünü de Celtic'le oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında atması bekleniyor.